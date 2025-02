PSG : La préparation physique, Senny Mayulu, une séance de tirs au but … La conférence de presse de Luis Enrique

A la veille du quart de finale de Coupe de France entre le Stade-Briochin (N2) et le PSG, Luis Enrique a tenu sa conférence de presse d’avant-match.

Le rythme du calendrier (PSG TV)

« Un match tous les trois ou quatre jours ? Le rythme est très intense mais l’équipe se sent très forte et confiante. Les résultats sont favorables et on va continuer comme ça ».

La préparation du match (PSG TV)

« On cherche à bien préparer le match. On a eu des difficultés aux tours précédents et il faudra être prêts. C’est une compétition différente. À la fin du match, il y aura une équipe qualifiée et une équipe éliminée. On veut faire un bon boulot ».

Luis Enrique à propos de Senny Mayulu

« Il fait partie des jeunes avec le potentiel le plus élevé. Il a eu presque 1.000 minutes de jeu. J’aime son profil, ses qualités avec et sans ballon. Il est déjà très présent pour nous ».

La préparation physique de son groupe

« C’est quelque chose de constant dans nos équipes au fil des années. L’importance que nous donnons à la préparation physique s’inscrit dans un contexte global. On obtient de plus en plus dans ce domaine. Les blessures peuvent être liées à de la malchance, mais pour le reste, nous essayons de prendre soin de l’aspect physique ».

Une marge de progression ?

« Je n’ai pas d’idéal car ça n’existe pas dans le foot. Le foot demande une exigence continue, si on se relâche tout part en vrille. On veut toujours s’améliorer ».

La victoire acquise sur le terrain de l’OL

« Après avoir vu le match, ce sont cinq minutes pas plus pendant lesquelles on n’a pas su défendre. Mais le reste a été exceptionnel sur un terrain difficile. L’équipe a fait un très gros match ».

La gestion de son groupe

« Comment on va gérer Ramos ? Comme on l’a fait jusqu’à maintenant. Il y a un plan, le match le plus important est celui de demain. Mais il y a une vision générale des 10 ou 12 matchs qu’on va jouer ce mois-ci. On doit faire face à ces matchs avec une perspective globale de notre équipe. Les changements peuvent se faire de manière très naturelle. Pour jouer de la meilleure manière contre Liverpool, il faut avoir le temps de jeu adéquat et c’est ce qu’on va viser. Pour Ramos, même quand il ne joue pas il est important car il a un état d’esprit irréprochable. Je suis ravi d’avoir un joueur comme lui ».

La difficulté en Coupe de France

« En Coupe de France, plus de la moitié des équipes de Ligue 1 sont éliminées. On a souffert contre Espaly ou Le Mans, il est impossible de se détendre. On va souffrir demain, il n’y a aucun doute là-dessus ».

A lire aussi – PSG : Le point médical avant le quart de finale de CdF face au Stade-Briochin

La compétitivité

« Ce sont des compétitions différentes. Peu importe qui joue et contre qui, l’équipe montre des signes de comportement positifs. On donne la même intensité. Parfois, le résultat est variable mais on est toujours dans un haut niveau de compétitivité ».

La philosophie « agrandir le terrain » évoquée par Désiré Doué en interview

« Rendre le terrain le plus grand possible ? Tout cela est relatif, tout dépend où tu as le ballon et de la ligne de hors-jeu. Quand on joue dans la moitié de terrain adverse, on peut agrandir le terrain pour libérer de l’espace dans l’axe. Nous qui avons la possession, ce sont les situations que nous devons comprendre. Utiliser la mobilité et le changement de poste, ça créé des situations plus favorables. Ensuite apparaissent les qualités techniques des joueurs ».

Le Stade-Briochin, un match piège ?

« Le foot est un sport dans lequel il n’y a pas de favoris. Une équipe peut gagner un match en attaquant très peu ».

Préparer une séance de tirs-au-but ?

« On peut s’entraîner sur tout mais on ne peut pas répéter le scénario, les circonstances changent entre l’entraînement et le match en direct. On espère gagner le match avant d’arriver aux tirs au but. Si on arrive aux tirs au but, il faut demander aux joueurs s’ils se sentent en confiance ».