PSG : La programmation au Fan Meeting pour la finale de LdC face à l’Inter Milan

A quatre jours de la finale de C1 entre le PSG et l’Inter Milan, le club de la capitale a dévoilé le programme pour ses supporters présents à la Fan Meeting à Munich.

Ce samedi 31 mai (21h sur M6 et Canal +), le PSG dispute la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan à l’Allianz Arena. L’antre du Bayern Munich sera pleine à craquer et le camp des Parisiens également. En effet, les fidèles Rouge & Bleu garniront la partie du stade qui leur sera réservée, et auront également l’occasion de vivre une expérience unique en ville. Sur son site officiel, le club de la capitale a dévoilé la programmation de la Fan Meeting, zone officielle de l’UEFA, installée en plein cœur de Munich et réservé aux supporters du PSG. Un espace à ciel ouvert pouvant accueillir jusqu’à 23 000 personnes à la Königsplatz. Cette Fan Meeting ouvrira ses portes à 11h et proposera des animations jusqu’à 16h, sous l’impulsion de Vincent Royet, speaker du Parc des Princes, et Michel Montana, voix mythique du club.

Le programme complet

11h00 – Introduction par Michel Montana

11h30 – Intervention de Ludovic Giuly

12h00 – Plateau PSG TV

13H00 – Présentation PSG for Communities

13h30 – Célébration de nos abonnés historiques

14h00 – Intervention de Pedro Miguel Pauleta

14h30 – Show d’Amine et PFUT

15h00 – Special Guest avec Hakim Jemili

15h30 – Concert de Guillaume Hoarau

16h00 – Fin des animations et transfert stade