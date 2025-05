PSG : La prolongation de contrat de Luis Campos serait actée

Alors que sa prolongation de contrat était dans les tuyaux ces derniers mois, Luis Campos devrait poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif portugais et le club de la capitale auraient trouvé un terrain d’entente pour un contrat longue durée.

Alors que Luis Enrique a prolongé son contrat en février dernier jusqu’en 2027, la nouvelle signature de Luis Campos s’est faite attendre. Aujourd’hui, les informations vont toutes dans le même sens : le directeur sportif portugais a rempilé avec le Paris Saint-Germain pour une longue durée. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe : « Luis Campos prolonge au PSG. Le conseiller sportif et le club ont décidé de poursuivre ensemble. Tout est ok entre les parties et un contrat de longue durée a été signé par le Portugais au PSG« . L’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC verra ses missions élargies sous les cieux parisiens. En effet, plus que le Paris Saint-Germain, Luis Campos sera en charge avec son nouveau contrat des affaires de QSI, propriétaire du club de la capitale. Pour Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, la donne est la même, avec une légère différence. Ce dernier n’affirme pas encore que le nouveau contrat est signé : « Luis Campos, conseiller sportif du PSG, se rapproche d’une prolongation. Les discussions ont pris un virage décisif ces derniers jours« .

En interne et publiquement, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché son intention de poursuivre l’aventure avec Luis Campos, qui bénéficie également du soutien de Luis Enrique. Ainsi, le trio fort continuera de travailler ensemble. Le Portugais de 60 ans « pilote déjà le mercato estival du PSG avec l’objectif de renforcer le poste de défenseur axial droit et plusieurs pistes ont déjà été lancées« . S’il ne manque plus que l’officialisation, celle-ci pourrait intervenir avant la finale de Ligue des Champions.