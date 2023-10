PSG : La prolongation de Zaïre-Emery en bonne voie

La formation du PSG continue de briller aux quatre coins de l’Europe mais aussi dans ses rangs. En ce sens, il est important dans cette nouvelle ère du club de la capitale de préserver les meilleurs éléments parmi les titis parisiens. C’est dans ce contexte que la prolongation de Warren Zaïre-Emery n’est aujourd’hui qu’une question de détails.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui un élément incontournable de l’effectif de Luis Enrique. Le technicien espagnol semble même coché le nom du titi parisien parmi les premier au moment de faire sa composition de départ, en témoigne son statut de joueur le plus utilisés (10 apparitions) à égalité avec Milan Skriniar, Gianluigi Donnarumma, et Achraf Hakimi. S’il semble heureux d’évoluer et de s’être fait une place avec les professionnels de son club formateur, le jeune milieu de terrain pourrait voir ce rêve perdurer. En effet, actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery serait sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat avec ses dirigeants. C’est en tous cas ce qu’affirme le journaliste Fabrizio Romano qui parle d’un nouveau contrat sur le long terme, qui ne tient désormais qu’à des détails. Le spécialiste du mercato affirme également que le titi parisien se verra proposer une revalorisation salariale. Un peu plus d’un an après la première signature de son contrat professionnel, WZE serait donc proche de parapher son deuxième contrat avec le Paris Saint-Germain.

Avec son titi parisien, le club de la capitale peut compter sur un véritable diamant dans ses rangs. Avec un nombre de record à la pelle derrière lui, Warren Zaïre-Emery voit sa valeur marchande grimper de mois en mois (22M€ selon Transfermarkt), et cela se ressent sur le terrain. En effet, en plus de la confiance accordée par Christophe Galtier la saison dernière et Luis Enrique aujourd’hui, le milieu de terrain rend de belles copies en Rouge & Bleu, mais aussi avec le maillot de l’Equipe de France. Des performances qui lui ont values une place et un brassard de capitaine sous les ordres de Thierry Henry avec l’Equipe de France Espoirs. Ce vendredi, le titi parisien prendra part au match de qualification à l’Euro 2025 U21 face à la Bosnie Herzégovine (18h30 sur L’Equipe).