PSG : la prolongation d’Ousmane Dembélé déjà au chaud ?

Le PSG et Ousmane Dembélé serait définitivement tombés d’accord pour une prolongation. Seul élément manquant : l’officialisation.

Après un mercato bien animé, que ce soit dans le sens des arrivées comme celui des départs, le PSG se concentre désormais sur les prolongations de contrat. En ce sens, Luis Campos a dans l’idée d’étendre les bails de plusieurs éléments, à commencer par Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. D’ailleurs, concernant ce dernier, les négociations étaient annoncées en très bonne voie, alors que son contrat prend fin en juin 2028.

Ousmane Dembélé et le PSG se seraient déjà dit oui

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Et les discussions seraient désormais terminées à en croire les informations d’Abdellah Boulma. Selon le journaliste, l’accord est total et il ne manque plus que l’officialisation. En revanche, il ne précise pas la durée de ce nouveau contrat, les dernièrs échos évoquant deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2030.

🔺 La prolongation de Dembélé est bouclée, reste à l’officialiser. Les positions se rapprochent également pour Kvaratskhelia. Pour Doué, les discussions suivent leur cours, sans précipitation. #PSG https://t.co/Q9B2VgUOlv — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) November 6, 2026

Abdellah Boulma précise également que les positions se sont rapprochées entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia. Enfin, pour ce qui est de Désiré Doué, aucune accélération n’est prévue pour le moment. On juge, dans ce dossier, qu’il n’y a absolument aucune urgence.

