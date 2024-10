PSG : La réaction de Nasser Al-Khelaïfi au rachat du PFC

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe pour le football français ce mercredi 9 octobre. Le groupe LVMH associé à RedBull devraient devenir propriétaires du PFC. Un rachat qui semble ravir chez les voisins du Paris Saint-Germain.

Selon les informations qui fuitent autour du rachat du PFC, la famille Arnault devrait à terme détenir 85% du capital du club parisien, laissant les 15% restants au groupe RedBull. Une association d’investisseurs qui semble avoir pour but de concurrencer le Paris Saint-Germain, avec notamment pour but de monter en Ligue 1, s’y installer, et se qualifier régulièrement en Ligue des Champions. Outre ses bons rapports avec la famille Arnault et les dirigeants du groupe RedBull, Nasser Al-Khelaïfi se réjouirait de cette nouvelle : « C’est une super nouvelle. C’est fantastique pour Paris, fantastique pour le foot français. Cela va apporter de l’émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du foot dans la capitale« , confie-t-on dans son entourage, dans des propos relayés par nos confrères d’RMC Sport. Au-delà du PSG, c’est également la Ligue de Football Professionnel qui salue cet investissement, et se dit heureuse de voir des investisseurs puissants et français prendre place dans le paysage du football tricolore.