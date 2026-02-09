PSG – La réponse invraisemblable d’Himad Abdelli après l’humiliation subie par l’OM

Ce dimanche, le PSG a infligé une véritable correction à l’Olympique de Marseille (5-0). Malgré cette humiliation, certains Marseillais ont nié la large supériorité parisienne.

Le PSG a frappé un grand coup ce dimanche soir en Ligue 1. Opposé à l’Olympique de Marseille, le club de la capitale a humilié son rival (5-0) et offert un grand spectacle aux supporters des Rouge & Bleu. Un coup de massue qui a fait perdre tout bon sens à certains Marseillais. Malgré cette débâclé en mondovision, la recrue hivernale de l’OM, Himad Abdelli, a refusé de reconnaître la large supériorité des champions de France, préférant pointer le niveau de son équipe.

« Paris n’a pas été trop fort, c’est nous qui n’avons pas été assez bons »

« Je ne sais pas comment on peut autant passer à travers. Je n’ai pas les mots. Ce match est du passé, il faut travailler et garder la tête haute. On va tout faire pour y arriver. On a beaucoup parlé cette semaine, on sait ce que le coach pense. À nous de nous mettre au boulot. Paris n’a pas été trop fort, c’est nous qui n’avons pas été assez bons. Dans ces conditions, le score est lourd. Quand tu portes ce blason, il faut avoir la tête haute et rendre fier tout le monde. Je demande aux supporters de ne pas lâcher. On va essayer de tout donner », a déclaré l’international algérien, en zone-mixte, après la rencontre. Un dur retour à la réalité pour l’OM face au rouleau-compresseur parisien.