PSG : la reprise de Neymar pose des questions

Le Paris Saint-Germain aborde sa présaison tranquillement, après avoir officialisé l’arrivée de cinq recrues. Hier, l’entrainement a repris pour les parisiens n’ayant pas évolué en sélection nationale en juin, sous la forme de tests médicaux et physiques. Au même titre que Lucas Hernandez ou Manuel Ugarte, Neymar était présent au « Campus » PSG lundi dernier, mais son état inquiète. Un programme individuel est prévu pour le Brésilien.

L’entrainement a repris hier pour les anciens et nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain qui n’ont pas participé à des matchs internationaux pendant le mois de juin. Titis, joueurs présents la saison dernière et nouvelles recrues, tous ont été accueillis par une dizaine de supporters qui ont, eux aussi, découvert le nouveau centre d’entrainement de Poissy (78), le « Campus » PSG. Parmi les joueurs présents pour la reprise, Neymar Junior a lui aussi retrouvé les terrains, mais surtout les tests médicaux, comme ses coéquipiers. Blessé à la cheville depuis la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et éloigné du rectangle vert depuis le mois de février, le Brésilien a été opéré de la cheville, une première pour le joueur, afin d’éviter ce problème qui revient chaque saison. Motivé, l’Auriverde souhaite entamer la saison avec panache pour retrouver son réel niveau, un souhait partagé par le club comme les supporters, mais il faudra être patient. En effet, comme le révélait L’Equipe hier, les tests médicaux n’auraient pas été concluants et le doute sur ses capacités à reprendre la compétition au plus vite serait de mise.

🔴 NEWS : Neymar suit un programme spécifique individuel (réathlétisation, musculation, course).

Il est toujours dans les temps dans son programme de reprise ✅🇧🇷



[@AbdellahBoulma] pic.twitter.com/emTe42eW8g — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 11, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Alors que Luis Enrique va superviser sa première séance collective cet après-midi, à 17h, Neymar devrait s’entrainer individuellement. Comme l’indique Abdellah Boulma, Neymar suivrait un programme spécifique de réathlétisation, suite à sa blessure à la cheville droite. Entre musculation et reprise de la course, le Brésilien ne devrait pas retoucher le ballon aujourd’hui. D’après Julien Froment, journaliste pour France Bleu Paris, le joueur serait tout de même dans les temps après les tests physiques de la journée d’hier. Un retour à la compétition serait espéré pour le mois de septembre. A voir si le joueur prendra part à la tournée estivale au Japon des Rouge & Bleu… En attendant, les joueurs présents à Poissy effectueront leur première séance collective aujourd’hui, avant d’affronter Le Havre, en match amical le 21 juillet.