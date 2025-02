PSG : La série d’invincibilité historique en cours

Depuis plusieurs mois, le PSG se montre convaincant dans le jeu, et parvient a glané de brillants résultats. Dans les livres d’histoire, le groupe de Luis Enrique pourrait également laisser trace.

Dans le football, les records permettent de laisser des traces dans l’histoire de ce sport.Et au-delà des individualités, le collectif prime. C’est ainsi que le collectif du Paris Saint-Germain est sur le point de laisser sa trace dans l’histoire de la Ligue 1 et du football européen. En effet, le club de la capitale est dans une série en cours de 36 matchs sans défaite à l’extérieur en championnat. La deuxième meilleure série dans ce domaine dans les cinq grands championnats, derrière les 38 matchs de l’AC Milan sans défaite loin de ses bases en Série A, réalisée entre 1991 et 1993. Si le PSG continue ainsi, le record pourrait être égalisé le 30 mars prochain sur le pelouse de l’AS Saint-Etienne, puis battu le 13 avril sur la pelouse du FC Nantes.