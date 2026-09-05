PSG : la superbe donation de Zaïre-Emery pour le ZEvent

Ce week-end a lieu le fameux ZEvent. Et Warren Zaïre-Emery et le PSG y ont été de leur don.

Comme chaque année, le créateur de contenu Zerator met en place, avec d’autres streamers, un grand marathon caritatif. Le ZEvent dixième et dernière édition s’est donc lancée ce vendredi soir et se poursuivra tout le week-end pour se conclure ce dimanche soir après plus de 50 heures de stream. Une superbe initiative qui a permis de récolter un peu plus de 16 millions d’euros lors de sa précédente édition.







Un maillot du PSG avec les deux étoiles à gagner au ZEvent

Et le club de la capitale a apporté sa pierre à l’édifice par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain, qui a déjà donné un de ses maillots de l’Équipe de France dédicacé, a offert une autre tunique à faire gagner pour le ZEvent 2026. Celle du Paris Saint-Germain de cette saison, avec les deux étoiles et des dédicaces de l’ensemble de l’équipe rouge et bleu. Un très joli geste.