Outre le sportif et la défaite 2-0 sur la pelouse d’Arsenal, l’espace médiatique du PSG est occupé ces derniers jours par la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé du groupe parisien par Luis Enrique. Si des raisons disciplinaires ont été évoquées, un autre motif existerait.

A la veille du départ de la délégation du Paris Saint-Germain pour Londres, la nouvelle est tombée : Ousmane Dembélé a été écarté du groupe par Luis Enrique. La décision vient du technicien espagnol, et le club de la capitale fait savoir que celle-ci trouve son origine dans une raison disciplinaire. Les derniers échos de la presse évoquent un échange musclé entre Ousmane Dembélé et son coach après la dernière journée de championnat face au Stade Rennais au Parc des Princes. Depuis, le PSG s’est incliné 2-0 face à Arsenal et au lendemain de ce revers logique, nos confrères de Foot Mercato s’avancent et ajoutent une raison à cette mise à l’écart : « Ce qui n’a pas plu à l’ancien coach du FC Barcelone, c’est l’arrivée plus que tardive à l’entraînement d’Ousmane Dembélé dans les heures qui ont suivi le match contre Rennes« , relate le site français. En effet, toujours selon les informations de Foot Mercato, « l’international tricolore est arrivé très en retard à l’entraînement sans justification, ce qui a provoqué la colère et l’ire de Luis Enrique« . Ainsi, un retard suivi d’un échange tactique au cours duquel Ousmane Dembélé aurait tenu tête à son coach, auraient provoqué cette mise à l’écart.