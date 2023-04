PSG : L’accord avec Osimhen serait proche

Le PSG est activement à la recherche d’un attaquant de pointe afin de renforcer son effectif et aurait coché le nom de Victor Osimhen. Pour accompagner Kylian Mbappé, le Nigérian semble être la solution privilégiée par le Paris Saint-Germain et plus précisément Luis Campos.

Au cours de cette saison, Victor Osimhen est à la tête d’un bilan de 26 buts et 5 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions. Des performances qui logiquement amèneront l’attaquant nigérian a affoler le marché des transferts l’été prochain, et pourrait lui laisser le choix de sa future destination. Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2025, l’ancien du LOSC est annoncé sur les tablettes de Manchester United, du Bayern Munich mais bien évidement du Paris Saint-Germain également. Le club de la capitale en aurait même fait sa priorité et par le biais de son directeur du football, Luis Campos, serait proche de trouver un accord sur les contours d’un contrat avec l’entourage du joueur de 24 ans selon Foot Mercato. En effet, le lien privilégié entre le dirigeant portugais et l’agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda, pourrait être un argument en faveur du PSG dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain devra tout de même faire face à deux obstacles. Le premier est financier. En position de force avec un contrat jusqu’en juin 2025 entre les mains, le président de Naples Aurelio De Laurentiis espère un chèque avoisinant les 150 millions d’euros si un transfert de son attaquant devrait se faire.

🚨 Un accord sur les contours d’un possible contrat n’est plus très loin entre le PSG et le clan Osimhen ⏳🇳🇬



Néanmoins, le joueur ne fait PAS de Paris sa priorité.

Il privilégierait de découvrir la PL ou alors le Bayern Munich avant le PSG 🥉



En plus de l’aspect financier, le PSG devra faire avec la concurrence. En effet, si Victor Osimhen semble être la priorité du club de la capitale, Manchester United et le Bayern Munich seraient également dans la course. En ce sens, la réflexion du joueur avance avec ce paramètre de choix. Nos confrères de Foot Mercato avancent que le natif de Lagos (Nigéria) donnerait ainsi sa préférence à la Premier League, au Bayern Munich et au Paris Saint-Germain en troisième position. S’il n’est pas la priorité de Victor Osimhen, le PSG pourrait tout de même pouvoir récupérer le joueur selon les différents scénarios qui se tiendront au cours du mercato d’été 2023, tant des clubs comme Chelsea, Manchester United ou encore le Bayern Munich sont activement à la recherche de numéro neuf.