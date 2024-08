Si le PSG célèbre aujourd’hui le 29e anniversaire de Presnel Kimpembe, il célèbre également les cinquante ans dans l’élite du football français au Parc des Princes. Un épisode marquant de l’histoire du Paris Saint-Germain.

En France, le Paris Saint-Germain est l’unique club à n’avoir jamais connu de relégation. Après son accession à l’élite du football français en 1974, le club de la capitale n’a plus jamais lâché sa place. A cette occasion, le 13 août 1974 plus précisément, le PSG disputait son premier match au Parc des Princes, retour dans le passé. En ce 13 août 2024, le Paris Saint-Germain célèbre les 29 ans de son titi parisien Presnel Kimpembe, mais aussi les cinquante ans de son premier match dans son jardin. Après une défaite (6-1) sur la pelouse du Stade de Reims le 9 août 1974 pour le premier match de la saison et son premier match dans l’élite, le PSG fait sa grande première au Parc des Princes avec la réception du FC Metz quatre jour plus tard. L’occasion de remanier les troupes, et faire confiance à une défense pointée du doigt après le revers subit face aux Champenois : « Jusqu’à présent et jusqu’à plus ample informé, c’est cette tactique qui nous a permis de nous hisser en Division 1. Elle doit donc avoir du bon, mais je reconnais avec vous que mes joueurs ne l’ont pas encore mise au point. Laissez-nous le temps de la travailler à l’entraînement« , déclarait le regretté Just Fontaine, entraîneur du PSG à l’époque. Pour ce jour historique au Parc des Princes, le coach français aligne sept recrues estivales : Ilija Pantelic, Dominique Lokoli, Denis Bauda, Jacky Novi, Albert Poli, Louis Floch et Mustapha Dahleb. Concernant l’ambiance, les travées du stade de la Porte d’Auteuil sonnent creux avec moins de 14 000 spectateurs en tribune.

Image : psg.fr

Malgré une ambiance décevante qu’a regretté le président de l’époque Daniel Hechter, le PSG parvient à prendre deux buts d’avance face au FC Metz et mener 2-0 grâce au premier but parisien de l’histoire inscrit au Parc des Princes de François M’Pelé, qui transforme un penalty obtenu par Mustapha Dahleb, avant de voir Christian André doubler la mise. Cependant, une blessure survenue à la 25e minute chamboule tout dans le onze de Just Fontaine. Jean Deloffre, touché à la cheville, cède sa place à celui qui inscrira le but du 2-0, Christian André, ce qui fera passer l’attaquant François M’Pelé en milieu défensif. Le FC Metz parvient à revenir au score (2-2) grâce à des buts inscrits par le Luxembourgeois Nico Braun (44e et 50e). Le gardien de but du PSG, recruté quelques semaines plus tôt, Ilija Pantelic, sauve la mise pour les siens et permet de préserver ce match nul et éviter la défaite pour la grande première au Parc des Princes. A l’issue de la rencontre, Just Fontaine déclarera : « Il est dommage, bien entendu, que pour notre première à Paris, nous n’ayons pas pu l’emporter. Il est normal que, après trois matches de championnat, notre équipe, profondément remaniée à l’inter-saison, ne soit pas encore à son maximum. J’ai trouvé un mieux sensible par rapport au match contre Reims, notamment sur le plan défensif. Mais il faudra nous montrer encore plus vigilant à l’avenir« . A l’issue de cette première saison au sein de l’élite, 1974/1975, le PSG finira 15e au classement, et ne quittera plus jamais la première division du championnat de France, jusqu’à, 50 ans plus tard, en devenir le club le plus titré, avec douze trophées.