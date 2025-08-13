PSG : L’agent de Gigio Donnarumma se confie sur les négociations avec les dirigeants parisiens

A l’occasion de ce mercato estival, le PSG a poussé vers la sortie Gianluigi Donnarumma. Les dirigeants parisiens, sous l’impulsion de Luis Enrique, ont recruté Lucas Chevalier et ne se sont pas éternisés dans de réelles négociations pour renouveler le contrat de l’Italien.

C’est le dossier inattendu de l’été parisien. Après avoir été un acteur majeur de la conquête de la Ligue des Champions du PSG, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. En effet, les dirigeants parisiens avec Luis Enrique en première ligne ont recruté Lucas Chevalier pour le rôle de numéro 1 dans les buts Rouge & Bleu. Une décision qui résulte de négociations floues autour du contrat de l’Italien, expliquée par son agent, Enzo Raiola pour le média SportMediaSet : « Nous ne sommes jamais parvenus à faire des demandes (pour une prolongation), ils (les dirigeants du PSG) se sont reposés sur le nouveau format de contrats qu’ils étaient en train de stipuler avec d’autres joueurs qui ont prolongé. Ce modus operandi nous paraissait un peu bizarre, car tout le monde sait que le PSG n’a jamais eu de problèmes sous l’aspect financier, au vu des transferts réalises ces dernières saisons. Eux mettaient tout sur le dos du fair-play financier, ils devaient rentrer dans certains paramètres et ils devaient le faire en mettant en place un salary cap pour les joueurs. Initialement, nous n’avions pas trouvé un accord pendant quelques mois, puis nous avons décidé de dire oui à ces conditions, au vu du rendement de l’équipe en C1. Le club est fort, l’équipe aussi, on était bien : on continue. Au moment de l’échange des documents, il y avait quelque chose qui n’avait pas été mis (dans le contrat) comme convenu initialement. J’ai demandé des explications, et ils m’ont répondu que ce n’était plus faisable. J’ai alors demandé de tout arrêter et attendre la finale de C1. La déception de Gigio découle de cette situation : comme ils nous avaient dit que les conditions ne changeraient pas, nous avons donné la communication de la non prolongation avant le match contre l’Atlético en décidant que nous resterions encore un an. Il y a quelques jours, nous avons reçu la communication de son absence pour la Supercoupe. La chose absurde est : et que se serait-il passé si Gigio avait prolongé ? Luis Enrique n’aurait rien dit concernant son style ?« .

Dans la même intervention, Enzo Raiola a fait le point sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma et ses potentiels point de chute avec un réel intérêt pour la Premier League : « Nous envisageons de partir vers la Premier League, car nous pensons que ce pourrait être le bon endroit pour un joueur important comme Gigio. Des clubs de la Premier League sont en train de s’activer, et c’est le championnat auquel Gigio aspire, même du point de vue professionnel. Après avoir évolué en Italie et au PSG, la Premier League pourrait permettre de franchir une nouvelle étape, car vous évolueriez dans le meilleur championnat du monde« .