PSG : L’analyste vidéo de Luis Enrique quitte le club

Entre le mercato et les prolongations de contrats, le PSG travaille sur l’affinement de son effectif et son projet. Les mouvements se font également dans le staff de Luis Enrique, qui perd un pilier.

En 2019, Aitor Unzué est dans le staff de Luis Enrique avec la sélection nationale d’Espagne en tant qu’analyste vidéo. Son père, Juan Carlos Unzué, a lui aussi été aux côtés du coach du PSG, dans son staff au FC Barcelone à l’époque. Une collaboration qui a pris fin car Juan Carlos Unzué a été touché par la maladie de Charcot. Aujourd’hui c’est au tour du fils, Aitor Unzué, de quitter le staff de Luis Enrique. En effet, après un peu plus d’un an sous les cieux parisiens, le second adjoint puis analyste vidéo aurait pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain selon les informations du Parisien qui précise : « Si les raisons de ce départ demeurent floues, le jeune technicien ne partirait pas fâché et a considéré son passage au PSG comme une bonne expérience« . Toujours selon Le Parisien, Aitor Unzué serait sur le point de se lancer dans un nouveau projet et ne devrait pas rester bien longtemps sans poste.