PSG – L’ancien préparateur physique du club alerte : « Ils ne seront pas prêts ! »

Le PSG a retrouvé les chemins de son centre d’entraînement ce mercredi 6 août à quelques jours de la reprise de la compétition officielle. Un timing on ne peut plus risqué dans son calendrier de préparation.

Ce mercredi 6 août, les joueurs de Luis Enrique ont repris le chemin du Campus PSG avec au programme les tests physiques et les premières foulées en salle et sur les pelouses. Ce retour se fait à une semaine pile de la Supercoupe d’Europe qui se disputera le mercredi 13 août prochain face à Tottenham à Udine, en Italie. Une rencontre entre le vainqueur de la Ligue des Champions et de l’Europa League qui se jouera quatre jours avant la première journée de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, qui se déplacera sur la pelouse du FC Nantes le dimanche 17 août (20h45 sur Ligue 1 +). Ainsi, le timing pour le club de la capitale entre reprise de la compétition et préparation est on ne peut plus serré. A ce sujet, pour nos confrères d’RMC Sport, l’ancien préparateur physique du club, Alexandre Marles a partagé son avis bien tranché : « Ils ne seront pas prêts ! Imaginer que cette équipe sera prête la semaine prochaine face à Tottenham ou Nantes, ça n’a pas de sens« .

L’ancien préparateur physique de l’Equipe de France, Robert Duverne, s’est lui aussi exprimé, dans les colonnes de L’Equipe, sur la préparation du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines : « Ils vont utiliser le mois d’août comme un temps de préparation déguisée« .