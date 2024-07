PSG : L’anecdote d’Alexandre Letellier sur son arrivée

S’il est un véritable titi du PSG, Alexandre Letellier a passé la plus grande majorité de sa carrière loin de sa ville natale et son club formateur. Toutefois le gardien de but a eu la chance de retrouver le Rouge & Bleu dix ans après son départ.

C’est au mois de septembre 2020 que le Paris Saint-Germain se penche sur la piste Alexandre Letellier. Le problème de joueurs formés au club se pose pour la liste UEFA, et la rôle de troisième gardien doit être assuré derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Le titi parisien s’engage alors libre de tout contrat avec son club formateur et effectue son retour 10 ans après avoir quitté le PSG. Au micro de Free Ligue 1, le gardien de but actuellement sans club à 33 ans est revenu sur le jour où il a appris l’intérêt du Paris Saint-Germain : « Pour la petite anecdote, ce qui est fou c’est que la veille du coup de fil de mon agent j’était sur Paris avec un ami, et je me rappelle lui dire ‘j’aimerais revenir sur Paris’. Je me rappelle rentrer très tard, et à cette époque là mon fils était petit, ma femme dormait avec lui dans le lit, je me couche donc sur le canapé, avec le survêt du PSG. C’est vrai ! Véridique ! Et le lendemain à 11h mon agent m’appelle et me dit que Paris est intéressé« , raconte t-il. Toujours pour Free Ligue 1, Alexandre Letellier poursuit : « T’es footballeur donc t’es amené à signer n’importe où, mais bon dans ce moment-là, Paris … t’y crois pas trop en fait. C’est le métier aussi. Donc t’arrives là-bas et puis t’es déterminé, parce que quand tu sais dans quelle équipe t’arrive, il ne faut pas passer pour un pitre (sourire)« .