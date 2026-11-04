PSG – L’annonce forte de João Neves sur son avenir

Arrivé au PSG durant l’été 2024, João Neves s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Heureux au PSG, l’international portugais ne serait pas contre faire le reste de sa carrière au PSG.

Le PSG possède l’un des meilleurs milieux de terrain du monde si ce n’est le meilleur. Dans ce dernier figure João Neves. L’international portugais (22 ans), arrivé au sein du club de la capitale durant l’été 2024, est devenu un cadre de l’effectif de Luis Enrique. Récemment prolongé jusqu’en juin 2031, l’ancien du Benfica se sent bien au sein du club et dans la ville et ne serait pas contre terminer sa carrière au sein des doubles champions d’Europe.

« Je n’ai pas l’objectif d’aller en Espagne ou en Angleterre«

« Je n’ai pas l’objectif d’aller en Espagne ou en Angleterre. Je n’ai pas ce type d’objectif. J’ai un objectif, c’est d’être bien avec ma vie, de tout gagner ici. Je ne peux pas dire João il va sortir. João il veut rester ici toute sa carrière. Devenu un joueur différent depuis mon arrivée au PSG ? Je pense qu’avant d’arriver ici, j’étais un joueur important pour l’équipe, jamais un joueur diffrérent au niveau des buts et des passes décisives, lance le milieu de terrain dans une interview accordée au Canal Champions Club. Je m’en fou si c’est moi ou si c’est toi qui marque, c’est la victoire qui compte. Luis Enrique a aussi cette mentalité. Il veut que je fasse dix buts et dix passes décisives. Fort de la tête ? Je dis toujours, c’est la plage au Portugal. Je jouais avec mon père au foot volley. C’est là où j’ai appris à jouer avec la tête. Je pense qu’avec la tête, je suis plus précis qu’avec le pied. »

« Il faut respecter les joueurs qui sont sur le terrain »

Dans cette interview, le numéro 87 du PSG a évoqué les égo dans le vestiaire. « Il y a toujours de l’égo mais je ne vois pas d’égo négatif. C’est toujours un bon égo pour courir pour tout le monde parce que si tu ne cours pas tu ne joues pas. Donc c’est mieux de courir pour tout le monde. Mon début de saison avec un peu moins de temps de jeu ? Je peux rester un petit peu triste. Ce n’est pas avec le monde mais c’est avec moi. Après, j’ai un peu réfléchi et quand je joue, il y a quelqu’un sur le banc. Il faut respecter, parce que je respecte tout le monde. Quand je ne joue pas, il faut respecter les joueurs qui sont sur le terrain. »





