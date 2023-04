Le PSG de Christophe Galtier enchaîne les contre-performances en ce début d’année 2023. De quoi remettre en question l’avenir du coach chez les Rouge & Bleu. Cependant, il devrait bien terminer la saison sur le banc parisien.

Les matches se suivent et se ressemblent pour le PSG. Depuis le début d’année 2023, le club parisien a concédé 8 défaites en 18 rencontres disputées, son pire total depuis 2001. À cela s’ajoutent deux défaites d’affilée au Parc des Princes sans marquer le moindre but. Une situation très compliquée à gérer pour Christophe Galtier alors que la course au titre est relancée avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Pourtant, l’avenir du technicien français n’est pas menacé sur le très court terme, lui dont le contrat prend fin en juin 2024.

Pas de remplaçant aujourd’hui pour prendre la relève de Galtier

Invité de l’émission de France Bleu Paris, 100% PSG Le Mag, le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, a confirmé que la tendance actuelle était à un maintien de Christophe Galtier à son poste. Et la raison principale serait le manque de solution sur le marché pour prendre la place l’ancien coach niçois. « Galtier va-t-il finir la saison ? En tout cas, c’est la tendance. C’était toujours la tendance hier soir. Et ça l’est toujours aujourd’hui qu’il termine la saison. Il y a une décision qui sera prise à la fin de la saison, à part s’il perd les trois prochains matches. Mais je ne sens pas les dirigeants parisiens dans l’urgence de se séparer de Christophe Galtier », a déclaré Loïc Tanzi sur les ondes de France Bleu Paris. « Leur argument principal, c’est de dire qu’aujourd’hui il n’y a pas le remplaçant souhaité pour remplacer Christophe Galtier. Donc, il n’y a aucune raison de se séparer de Christophe Galtier s’il n’y a pas l’entraîneur qu’ils veulent faire ou qu’ils peuvent faire venir et qui accepte de venir au PSG. »

Pas encore de décision ferme, la réflexion est en cours

[MAJ, 20h30] De son côté, Le Parisien apporte également quelques informations. Et une décision « concernant l’entraîneur parisien sera prise dans les prochains jours. » À ce jour, la tendance serait à un maintien de Christophe Galtier jusqu’à la fin de la saison, mais il « a très peu de chance de rester lors du prochain exercice. » Ce lundi matin, la majorité du board et Luis Campos n’envisageaient pas de se séparer de l’ancien coach niçois. « L’après-midi, plus rien n’était sûr. Les téléphones chauffent entre toutes les têtes du club, avec au passage pas mal de mauvaise foi, chacun se renvoyant la patate chaude du désastre actuel. Les nerfs sont à vif. » Mais aucune décision ferme n’a encore été prise, preuve que la réflexion est en cours. Ainsi, les prochains matches face à l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril) s’annoncent importants pour l’avenir à court terme de Christophe Galtier. De plus, aux yeux de la direction parisienne, « aucun intérimaire crédible ne se dégage » à neuf journées de la fin du championnat. Les coaches de renom comme Zinedine Zidane, Antonio Conte ou Julian Nagelsmann « ne sont pas forcément intéressées à ce moment-là de la saison. » De plus, certaines visions et décisions montrent le flou qui règne actuellement à l’image de la situation de Hugo Ekitike, prêté avec option d’achat par le Stade de Reims et déjà placé sur la liste des transferts pour cet été.

Une relation avec Luis Campos dégradée

Mais les champions de France en titre sont bien à la recherche d’un nouveau coach pour remplacer Galtier. « Des profils ont d’ores et déjà été ciblés. Deux visions s’opposent, entre ceux qui pensent que les problèmes du club dépassent le cadre de l’entraîneur et que changer ne servira à rien tant que les erreurs de fond n’auront pas été modifiées. D’autres lui reprochent son manque de poigne avec les stars, une forme d’indulgence avec les noms du vestiaire et davantage de fermeté avec les joueurs plus anonymes », détaille LP. Ainsi, le technicien français ne fait plus l’unanimité et sa relation avec Luis Campos s’est par la même occasion dégradée. « Le Français n’a pas apprécié l’intervention de son dirigeant à la mi-temps à Monaco quand le Portugais a peu goûté les critiques contre le mercato qu’il estime venir de l’entourage de l’entraîneur », rapporte le quotidien francilien. Des tensions qui rendent aujourd’hui leur duo moins solide.