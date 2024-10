Dans ce qui est désormais « l’affaire Mbappé », le PSG continue d’être cité ou à minima lié. Invitée à clarifier la position de son client, l’avocate du capitaine de l’Equipe de France a évoqué le possible lien entre le club de la capitale et la médiatisation du dossier.

Ces dernière heures le clan Mbappé s’active afin de publiquement, prendre la défense du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Après les photos de la star française à la sortie d’une boite de nuit parues dans la presse suédoise qui ont ensuite fait le tour du monde, une plainte aurait été déposée auprès de la police de Stockholm, pour un viol qui aurait eu lieu dans l’hôtel où a séjournée Kylian Mbappé lors de son escapade. Cependant, et il est important de le préciser, même si la presse suédoise reste ferme quant à l’implication de l’attaquant du Real Madrid, ni la police, ni la justice n’a confirmé à ce stade que le plainte le concernait. Ainsi, l’avocate du joueur est sorti du silence pour le JT de TF1 ce mardi 15 octobre au soir, puis ce mercredi 16 octobre sur le plateau de BFM TV. A cette occasion, en plus de réfuter toute implication de son client dans cette histoire, Me Canu-Bernard a été interrogé sur le timing et un potentiel piège à l’encontre de Kylian Mbappé : « Je ne tire aucune conclusion de cette sorte. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Effectivement, on peut se les poser au regard du timing, de la façon dont ça a été fait et dont les choses se sont déroulées« .

Pour rappel, ce lundi 14 octobre, au moment des premières informations sur la plainte déposée à Stockholm, Kylian Mbappé avait tweeté « FAKE NEWS !!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard« , en faisant référence à son audience face au PSG devant la commission paritaire des recours de la LFP du mardi 15 octobre. Un tweet auquel Me Canu-Bernard a également réagi : « Il y a un concours de circonstances et je comprends qu’il se soit interrogé. Il est vrai qu’hier (mardi), il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. Ça, c’est factuel. Je n’en tire pas de conclusions« , a-t-elle confié, avant de poursuivre plus concrètement sur une éventuelle implication du PSG : « Je ne vais pas aller dans ce genre de théories. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Mais, ce qui est certain, c’est que depuis des mois et des mois, il subit quand même une campagne de dénigrement et d’atteinte à son image. Ça, c’est indéniable (…) La campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe. Elle est réelle. Qui a intérêt à salir son image, à ternir son honneur? Je ne sais pas« .