LDC : Kylian Mbappé dans l’équipe de la semaine

Pour la sixième et ultime journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (1-2) sur la pelouse de la Juve. Une victoire qui n’a pour autant pas suffit à Mbappé et compères pour finir à la première place du groupe H. Une rencontre qui aura vu le numéro 7 parisien briller une nouvelle fois en Rouge & Bleu.

Une nouvelle victoire et un nouveau but pour Kylian Mbappé au PSG. L’attaquant parisien a été l’auteur d’une performance honorable au cœur d’une partie compliquée pour lui et ses coéquipiers. Le Bondynois a inscrit un magnifique but en se défaisant de deux défenseurs de la Juve. Une réalisation pour l’ouverture du score qui a, par ailleurs, été élue plus beau but de la semaine de Ligue des Champions. L’occasion pour le numéro 7 parisien de signer un nouveau record en devenant le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts en C1.

🌟 | Le but de la semaine en LDC signé Kylian Mbappé 🤩❤️💙 pic.twitter.com/A0yDcrX8pQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 3, 2022 Twitter : @CanalSupporters

Son magnifique but lui permet donc de marquer au fer cette semaine européenne sur un plan personnel en étant l’auteur de la plus belle réalisation, mais également en se faisant sa place dans l’équipe type en Ligue des Champions. Kylian Mbappé a obtenu la note de 8 pour Le Parisien, et celle de 7 pour L’Equipe et Canal Supporters.