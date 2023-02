Le PSG s’apprête à affronter le Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Une rencontre qui est le point culminant de ce mois de février 2023 que beaucoup décrivent comme celui qui le plus déterminant de la saison du club de la capitale. L’occasion de se pencher sur les dernières indications avec ce choc face au champion d’Allemagne.

L’épisode le plus commenté du côté du PSG autour de ce huitième de finale de C1 est sans aucun doute le cas Kylian Mbappé. L’attaquant des Bleus, touché à la cuisse le 1er février dernier lors de la victoire (1-3) en championnat face à Montpellier, a jusqu’ici deux rencontres de Ligue 1 Uber Eats (Toulouse & Monaco) et une en Coupe de France (Marseille). Une série qui devrait prendre fin ce mardi 14 février à en croire les dernières indications. En effet, le numéro 7 du PSG a effectué ce lundi matin la séance d’entraînement on ne peut plus normalement sur la pelouse du Camp des Loges avec le reste de l’effectif. Une séance qui a été suivie par l’annonce du groupe convoqué par Christophe Galtier, dans lequel le nom du champion du monde 2018 apparaît. Concernant sa participation à la rencontre face au Bayern, la position est claire : « S’il est sur la feuille de match, il le sera pour jouer, pas pour faire peur au Bayern Munich« . Autrement dit, le seul doute qui persiste à 24 heures de la rencontre concernant Mbappé, est de savoir s’il l’abordera dans la peau d’un titulaire ou pas. Du côté du joueur, la volonté est claire : il veut débuter. Le Parisien évoque une décision prise ce mardi matin, à quelques heures du coup d’envoie. Quoi qu’il en soit, il devrait vraisemblablement prendre part à ce huitième de finale aller de Ligue des Champions.

🚨🚨 | Kylian Mbappé est bel et bien présent à l’entraînement 🌟🇫🇷#PSGBAY pic.twitter.com/6YSglDb4oy — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 13, 2023 Twitter : @CanalSupporters

La formule du milieu de terrain

Comme dans la majorité des grandes rencontres, le secteur de jeu où tout se disputera, devrait être le milieu de terrain. Si des questions persistent à ce sujet, une réponse a été donnée aujourd’hui par Christophe Galtier en conférence de presse d’avant match : « Pour différentes raisons, avec les absences, il y a eu très peu de rotations. J’ai mis des joueurs dans des zones de jeu peu habituelles. Est-ce que ça a été une réussite ? Pas spécialement. Demain, Vitinha ne sera pas numéro dix ». Le Portugais ne devrait donc pas évoluer en position de meneur de jeu, et pourrait même voir sa place de titulaire menacée par … Warren Zaïre-Emery. Selon L’Equipe, le jeune titi parisien pourrait être lancé dans le grand bain avec sa première titularisation en Ligue des Champions face au Bayern Munich, comme son aîné Presnel Kimpembe en 2017. Le joueur de 16 ans aura vocation à « bloquer le côté droit et les montées incisives d’Alphonso Davies » toujours selon les indiscrétions de nos confrères. Ce qui ferait évoluer le PSG dans un schéma tactique en 4-4-2 losange, avec la présence de Carlos Soler en meneur de jeu et Zaïre-Emery à droite de ce losange. L’Espagnol est annoncé titulaire par L’Equipe, une piste qui envoie Kylian Mbappé sur le banc de touche pour débuter la rencontre. Un milieu de terrain que devrait réintégrer Marco Verratti après la rencontre de championnat manquée (défaite 3-1) face à Monaco pour une gêne à la hanche gauche. L’Italien a pu apprécier les propos de Neymar à son égard ce lundi en conférence de presse d’avant-match : « Quand Marco est sur le terrain, il donne l’impression que tout ce qu’il fait est facile mais il rend aussi les choses plus faciles pour tous les joueurs de l’équipe« .

Au sein d’une défense à quatre, la présence de Presnel Kimpembe dans le onze s’éloigne davantage. Si celle-ci était peu probable, la charnière centrale Ramos-Marquinhos et son manque de rythme viennent balayer d’un revers de main une titularisation de Kimpembe.

Le onze probable du PSG face au Bayern Munich

Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (C), Mendes – Danilo, Zaïre-Emery, Verratti, Soler – Messi, Neymar.