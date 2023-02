Dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG affrontera le Bayern Munich pour la manche aller le 14 février prochain. Au Parc des Princes, les Bavarois devront faire sans plusieurs de leurs cadres, et la liste pourrait s’allonger … .

Avec les absences annoncées de Lucas Hernandez, Manuel Neuer et Sadio Mané, le Bayern Munich arrivera le mardi 14 février prochain au Parc des Princes amoindri. Cependant, l’équipe de Julian Nagelsmann s’est renforcée avec les recrutements de Joao Cancelo, Daley Blind puis Yann Sommer. Mais ce week-end, en plus des blessés annoncés, le technicien allemand a du faire sans trois de ses éléments afin d’aborder la 19e journée de Bundesliga. En effet, le Bayern Munich s’est imposé sur le score de 4 buts à 2 face à Wolfsburg sans Dayot Upamecano, Eric Maxim Choupo-Moting et Ryan Gravenberch. Le défenseur central français est victime de problèmes aux orteils puis aux adducteurs, l’ancien de l’Ajax Amsterdam est touché au genou, quand l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain, il est lui touché par des soucis gastro-intestinaux. Au sortir de cette victoire acquise sur la pelouse de Wolfsburg, Julian Nagelsmann a déclaré au sujet de son attaquant auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 19 matchs : « Il était chez le médecin aujourd’hui, et je n’ai rien entendu de trop mauvais« . A une semaine du choc pour ce match aller de huitième de finale de C1, l’effectif bavarois semble touché sur le plan physique.

Sadio Mané absent, coup de bluff de Nagelsmann ?

A noter que l’international sénégalais, Sadio Mané, est lui de retour avec le reste du groupe à l’entraînement collectif. Pour rappel, Julian Nagelsmann a annoncé il y a quelques jours le forfait de son attaquant pour la première manche face au PSG : « Sadio Mané manquera définitivement le match aller contre le PSG. Je l’attends de retour mi ou fin février. Ça s’annonce bien, il n’a plus mal« . Si le coach allemand assure ne pas croire en l’absence de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain, il pourrait que ce soit lui qui joue la carte du bluff concernant son attaquant … .