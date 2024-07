La date du 30 juin 2024 est synonyme de clap de fin pour l’exercice 2023/2024. Ainsi, les opérations en cours pour cette saison prennent désormais fin, à l’image des prêts. Le PSG devrait donc compter pas moins de onze retour au début de l’été.

Lors de l’intronisation de Luis Enrique sur le banc du PSG l’été dernier, la direction sportive a pris la décision d’affiner son effectif. Entre transferts secs et prêts, les opérations se sont multipliées. Concernant les prêts, le club de la capitale en comptait au cours de 2023/2024, pas moins de onze. Le 30 juin passé, ces éléments sont à nouveau des joueurs du Paris Saint-Germain. Reste à savoir pour combien de temps. Un des seuls qui devraient poser ses valises durablement à Poissy (78) est Gabriel Moscardo. Le Brésilien est une recrue hivernale du PSG qui a poursuivi la saison avec son club des Corinthians pour se remettre d’une blessure et opération du pied. A 18 ans, le milieu de terrain arrivera comme une recrue estivale sous contrat jusqu’en 2028. Pour les autres joueurs que sont Ayman Kari, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Lucas Lavallée, Colin Dagba, Xavi Simons, Cher Ndour, Juan Bernat et Renato Sanches, les cas sont tous différents. Les derniers échos de la presse évoquent une véritable chance pour Ayman Kari de prendre part à la préparation estivale avec Luis Enrique afin de jouer ses chances à fond et se faire une place dans le groupe. Une chance qui pourrait également être laissée à Cher Ndour, recrue estivale 2023 qui a rapidement été mis au placard par le technicien espagnol, avant de rejoindre Braga en prêt pour la seconde partie de saison. Le jeune italien de 19 ans pour regagner le Campus PSG avec un état d’esprit revanchard et tenter de se faire une place dans l’entrejeu et le groupe professionnel.

Le cas le plus épineux est évidement celui de Xavi Simons. Le Néerlandais ne semble pas vouloir évoluer au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 21 ans est annoncé avec insistance du côté du Bayern Munich. Pour les autres joueurs, c’est la porte de sortie qui devrait être indiqué au cours de cet été 2024 par leurs dirigeants Rouge & Bleu.