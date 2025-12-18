PSG : Le badge de la Coupe Intercontinentale déjà disponible en boutique !

Ce mercredi 17 décembre le PSG a fait entrer 2025 encore plus dans l’histoire en remportant la Coupe Intercontinentale. Les supporters parisiens ont une occasion de plus de garder un souvenir de cette époque d’ores et déjà mémorable pour le club de la capitale.

Après avoir remporté cinq titres en 2025, le Paris Saint-Germain a ajouté un sixième trophée à une année déjà historique. Face à Flamengo, au terme d’une séance de tirs au but, les joueurs de Luis Enrique ont soulevé la première Coupe Intercontinentale du l’histoire du PSG et du football français. Si Willian Pacho et ses coéquipiers se souviendront de cette année 2025, les supporters ont une nouvelle occasion de garder un souvenir matériel. En effet, sur la boutique officielle du club de la capitale, il est d’ores et déjà possible de floquer le badge de champion de la Coupe Intercontinentale sur la poitrine de son maillot du Paris Saint-Germain. Pour marquer au fer ce nouveau succès, rendez-vous ici.