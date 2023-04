Invité par RMC Sport hier soir dans l’émission l’After foot, le président de la Liga Javier Tebas a évoqué le potentiel retour de Lionel Messi au FC Barcelone, taclant le PSG et Nasser Al-Khelaïfi au passage.

Le président du championnat espagnol, Javier Tebas, est prêt à travailler avec le FC Barcelone sur un objectif commun : faire revenir l’Argentin chez les Blaugranas malgré un contexte économique compliqué. « Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué, explique Javier Tebas. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale.«

Si les feux sont au rouge à l’heure actuelle en raison de la situation économique du club espagnol, le journaliste Fabrizio Romano affirme tout de même que le Barça et La Liga travaillent d’arrache pied pour formuler prochainement une offre à La Pulga.

Le principal concerné serait prêt à écouter la proposition de son ancien club. Ses récentes vacances à Barcelone en plus de sa demande de revalorisation salariale aurait refroidi le Paris Saint Germain. Le clan argentin estimerait qu’il mérite une meilleure rémunération en raison de son récent statut de champion du monde, également car Al-Hilal et son offre de 400 millions d’euros par an font monter les enchères. Une revalorisation que les dirigeants parisiens ne voient pas forcément d’un bon oeil, eux qui versent déjà 37M€ par an au septuple Ballon d’Or.

Tout porte à croire que Messi retrouvera le Camp Nou. Le PSG préparerait son futur exercice sans lui, le Barça et la Liga l’attendraient tandis que La Pulga souhaiterait revenir sur ses terres. Javier Tebas et Juan Laporta, président du Barça, doivent de leur côté trouver une solution financière afin que les planètes s’alignent. Selon José Alvarez Haya, journaliste d’El Chiringuito, ce ne serait que qu’une question de temps : « Messi est plus proche que jamais de revenir (…) La décision est entre les mains de la Liga, ils doivent accepter les derniers détails financiers et le plan de faisabilité. » Affaire à suivre.