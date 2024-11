Victorieux du PSG ce mardi, le Bayern Munich a tenu à présenter ses excuses au club suite à une banderole hostile visant le président Nasser al-Khelaïfi.

Très critiqué en outre-Rhin pour son modèle économique, le PSG est régulièrement visé par les supporters allemands. Nouvel exemple ce mardi soir pendant la rencontre entre le club parisien et le Bayern Munich. Le président des Rouge & Bleu, Nasser Al-Khelaïfi, a été visé par une banderole hostile des supporters bavarois critiquant notamment les multiples casquettes du dirigeant qatari. « Ministre, propriétaire d’un club, détenteur des droits TV, ex-membre du ComEx de l’UEFA et au conseil d’administration de l’ECA en même temps en même temps ? Le foot c’est moi ? F*ck off plutocratic Al-Khelaïfi. »

Une banderole qui n’a pas plu au club bavarois. Au lendemain de ce match, le Bayern Munich a présenté ses excuses au PSG et à son président Nasser al-Khelaïfi, via un communiqué : « Lors du match de Ligue des champions du FC Bayern, des banderoles ont été déployées dans l’Allianz Arena à l’encontre du Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi. Le FC Bayern souhaite présenter ses excuses lorsque ses adversaires et leurs représentants dans son stade se sentent personnellement attaqués de cette manière et sur ce ton et se sentent offensés. Le club tient à préciser que ces banderoles n’ont pas été autorisées par le FC Bayern et ne reflètent pas sa position. Elles ne correspondent pas aux bonnes relations de longue date entre les deux clubs. Le ton de ces banderoles va également à l’encontre du style du FC Bayern et de la relation respectueuse que le club entretient avec ses partenaires internationaux. »