PSG : Le calendrier de la Ligue 1 2023/2024 dévoilé

Alors que la pré saison n’a pas encore débutée, le futur entraineur du Paris Saint-Germain, qui devrait être Luis Enrique, va avoir du travail pour aborder la saison 2023/2024. En effet, la LFP a dévoilé le calendrier de Ligue 1 Uber Eats pour la prochaine saison et les premières rencontres des Rouge & Bleu s’annoncent relevées.

Une nouvelle saison se prépare et le calendrier est déjà fixé, Paris entamera sa saison devant son public du Parc des Princes face à Lorient (10ème de Ligue 1 en 2023). Après un déplacement en deuxième journée chez le vainqueur de la Coupe de France 2023, Toulouse, 4 gros chocs s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain : le dauphin de la dernière saison, le RC Lens à domicile en troisième journée ; l’Olympique Lyonnais (7ème de Ligue 1 en 2023) à l’extérieur ; l’OGC Nice (9ème de Ligue 1 en 2023) à domicile et enfin le Classique face à l’Olympique de Marseille (3ème de Ligue 1 en 2023) à domicile. Quatre rencontres de haut vol entre le 27 aout et le 24 septembre 2023, auxquelles il faudra ajouter la 1ère journée de phase de groupe de Ligue des Champions le 19 ou le 20 septembre !

On peut noter également d’autres rendez vous : le Stade Rennais à l’extérieur en 8ème journée, l’AS Monaco à domicile en 13e journée, ou encore le Classique face à l’OM au Vélodrome le 31 mars 2023 ! A noter qu’avec le passage du championnat à 18 équipes, la trêve hivernale sera plus longue au cours de la saison 2023/2024. Le dernier match de la première partie de saison se jouera le 20 décembre, quand la reprise se fera le 14 janvier. Entre temps, le Paris Saint-Germain devrait faire son entrée en lice en Coupe de France.