PSG : Le calendrier XXL du PSG avant la trêve

En pleine montée en puissance, le PSG s’apprête à vivre deux semaines de haute intensité pour conserver son statut de leader en Ligue 1 et en Ligue des champions, avant la trêve internationale.



La dynamique est clairement positive pour le Paris Saint-Germain. Leader de la Ligue 1 et en pleine maîtrise sur la scène européenne, le club de la capitale avance avec confiance et constance depuis plusieurs mois. Et si les résultats suivent, le calendrier, lui, se resserre considérablement.

En l’espace de deux semaines, le PSG va prendre part à plusieurs rendez-vous majeurs, répartis sur deux compétitions différentes, pour un total de quatre rencontres à haute intensité. Une cadence soutenue, que Luis Enrique et son staff paraissent parfaitement contrôler : après de nombreuses blessures, l’infirmerie se vide. Seuls João Neves et Fabián Ruiz manquent à l’appel pour l’instant, mais leurs retours est attendu pour la prochaine journée de championnat.

Le marathon démarre ce mercredi 29 octobre, avec un déplacement sur la pelouse du FC Lorient, au stade du Moustoir, pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Une rencontre piégeuse, où les Parisiens devront imposer leur rythme d’entrée. Quelques jours plus tard, le samedi 1er novembre, c’est une affiche toujours relevée qui attend les Rouge et Bleu, avec la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes (11ème journée de Ligue 1). L’objectif sera clair : conserver le leadership du championnat face à une équipe azuréenne souvent difficile à manœuvrer. Le temps de souffler sera très court, puisque dès le mardi 4 novembre, le PSG retrouvera la Ligue des Champions pour un choc XXL : la venue du Bayern Munich, au Parc, dans le cadre de la 4ᵉ journée de la phase de ligue. Une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course à la première place du classement général, et qui mettra la solidité parisienne à l’épreuve.

Enfin, pour conclure cette séquence dense, les Parisiens se déplaceront au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais, le dimanche 9 novembre, pour ce qui constituera un nouveau test d’envergure en Ligue 1 pour cette 12ème journée. Ce bloc de quatre rencontres bouclera alors une période intense… avant de laisser place à la trêve internationale.