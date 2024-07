Depuis l’acquisition des parts majoritaires de son capital par QSI en 2011, le PSG ne cesse de grandir dans le monde du sport mais aussi de l’économie. En effet, la valeur du Paris Saint-Germain s’accroît depuis plus d’une décennie.

Le PSG en a désormais l’habitude, au moment des publications de rapports des différents cabinets de finance, son nom apparaît constamment, et pour de bonnes raisons. Cette fois-ci, c’est Brand Finance, cabinet indépendant de conseil en évaluation de marque à travers le monde, qui dresse un bilan plutôt avantageux pour le Paris Saint-Germain. Selon son rapport annuel de 2024, à 1,2 milliards d’euros, le club de la capitale est le 7e le mieux valorisé dans le monde derrière premier qu’est le Real Madrid (1,7Md€), le second Manchester City (1,6Md€) et le FC Barcelone qui complète le podium (1,5Md€). Dans son rapport, Brand Finance explique que, malgré une augmentation de 7% de sa valeur, le PSG perd une place au classement général. La perte de Lionel Messi, Neymar et plus récemment Kylian Mbappé pourrait avoir des répercussions sur le commercial, le marchandising, et donc une diminution des de la valeur des sponsors ainsi qu’un désengagement de fans à l’international. Toutefois, l’aspect sportif continue de peser dans la balance, et c’est ainsi que le Paris Saint-Germain réussi à garder une certaine valeur. A l’échelle nationale, le PSG est leader, loin devant l’Olympique Lyonnais (171M€), l’Olympique de Marseille (162M€), ou encore l’AS Monaco (62M€).