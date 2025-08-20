PSG : Le club a pris sa décision définitive pour le nouveau speaker du Parc des Princes

Après une saison à faire des tests afin de trouver le remplaçant idoine à Michel Montana, le PSG a acté sa décision pour son nouveau speaker. Ce dernier sera dévoilé ce vendredi à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1.

Après la retraire prise par Michel Montana à la fin de l’exercice 2023 / 2024, le Paris Saint-Germain a passé sa saison 2024 / 2025 à faire des tests afin de trouver le meilleur remplaçant possible à son speaker historique. Ce vendredi 22 août (21h sur Ligue 1 +) à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 face à Angers, le club de la capitale démarrera une nouvelle histoire avec un nouveau speaker qu’il dévoilera. En effet, pour la première de la saison à domicile, Vincent Royet officiera une nouvelle fois au Pars des Princes après une dizaine de matchs la saison passée, mais cette fois-ci pour une plus longue durée.

Selon les informations de France Bleu, le speaker de 46 ans « a été plébiscité par le club » et « a marqué les esprits en animant la célébration du titre de la Ligue des Champions le 1er juin dernier au Parc des Princes« . Outre son nouveau costume de speaker du Paris Saint-Germain, Vincent Royet est speaker de l’Equipe de France de Basket et de Handball.