PSG : Le club et ses joueurs adressent leurs condoléances après la mort tragique de Diogo Jota

Le monde du football est en deuil après la mort de Diogo Jota. L’attaquant de Liverpool et du Portugal a perdu la vie dans un accident de la route, aux côtés de son frère, André Silva.

La nouvelle est tombée ce jeudi matin, Diogo Jota a perdu la vie dans un tragique accident de voiture aux côtés de son frères André Silva. Ce dernier était également footballeur et évoluait en D2 portugaise au club de Penafiel. Après avoir appris la nouvelle, le club de la capitale « adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise« . Toutes nos pensées se dirigent vers les deux défunts, leurs proches, et leur famille.

Le Paris Saint-Germain a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André.



Le Club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise.



Toutes nos pensées les accompagnent…

[MàJ]

Sur leur réseaux sociaux, les joueurs à travers le monde ont partagé leur peine et leurs condoléances, dont ceux du PSG. Le premier d’entre eux, Vitinha a réagi sur X : « Je n’y crois toujours pas. Courage à la famille. Merci pour tout, André et Jota« . En story sur Instagram, son autre coéquipier, Nuno Mendes, a lui partagé une photo de Diogo Jota légendée « repose en paix« . Le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé y a été lui aussi de sa pensée : « Quelle nouvelle déchirante. Mes plus sincères condoléances à toute leur famille« .