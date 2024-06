A l’occasion de la saison 2024/2025, le PSG retrouvera une équipe U23 entre ses U19 et son équipe professionnelle. L’occasion parfaite pour renforcer son centre de formation avec de nombreux renforts.

La FFF et la LFP devraient être à la tête d’un nouveau championnat en France dès la saison prochaine, réservé aux centres de formation des clubs français. L’occasion parfaite pour le PSG de relancer son équipe réserve après sa clôture en 2018/2019. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi 19 juin le recrutement de dix joueurs nés entre 2004 et 2007 qui intègreront son centre de formation dès ce mois de juillet : Un gardien de but, deux défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants. Sur son site officiel, le PSG annonce : « Le gardien de but Bryan Francillonne (Nanterre ENT.S), le défenseur Noham Kamara (US Torcy), les milieux de terrain Gueladan Doue (USL Dunkerque), Lenny Lankoso (FC Chambly) et Rayan Abo El Nay (Jeanne d’Arc Drancy) ainsi que les attaquants Enzo Legrix (Association Paris Saint-Germain), Salah-Dine El Mezouari (Racing Club de France Football) et Zanga Kone (Sainte-Genevièvre-des-Bois) s’engagent avec le Club jusqu’en 2025. Mathias Lavenette (US Torcy) signe, quant à lui, jusqu’en 2026, tandis que Paul Caumeil (FC Bouliac) sera parisien jusqu’en 2027« .