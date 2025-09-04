PSG : Le club annonce un accord avec le géant de l’électroménager Haier

Le PSG et Haier, leader mondial de l’électroménager, annoncent un partenariat pluriannuel majeur. Cette collaboration, qui s’étendra sur trois saisons, scelle l’union de deux marques synonymes d’excellence, d’innovation et de leadership dans leurs domaines respectifs. Haier, marque chinoise basée à Qingdao et numéro un mondial de l’électroménager depuis 16 ans, affirme ainsi sa stratégie d’investissement dans le sport de haut niveau en s’associant à l’un des clubs les plus emblématiques de la planète.

Ce partenariat va bien au-delà d’une simple visibilité. En tant que Partenaire Officiel du Paris Saint-Germain jusqu’en 2028, Haier bénéficiera d’une présence de premier plan au Parc des Princes, avec une visibilité LED lors des matchs, des espaces dédiés et des expériences immersives pour les fans. Mais l’ambition est mondiale. Les deux entités comptent interagir avec les millions de fans du PSG à travers des activations mondiales qui prolongeront la passion du football au quotidien. L’objectif est de créer des expériences engageantes et innovantes pour les supporters, qu’ils soient au stade ou chez eux.

L’alliance entre le Paris Saint-Germain et Haier repose sur des valeurs partagées : le leadership, l’innovation et l’ambition. Le slogan de Haier, « Play with the Number Ones« , prend tout son sens avec ce partenariat. En s’associant à un club qui domine son championnat et ambitionne de s’imposer sur la scène européenne, Haier confirme sa volonté de s’associer aux meilleurs. Ce rapprochement stratégique permettra à Haier de renforcer sa notoriété sur les marchés clés et d’atteindre une audience planétaire. Pour le Paris Saint-Germain, c’est une nouvelle preuve de son attractivité et de sa capacité à séduire des marques de premier plan à l’échelle internationale.

Le Paris Saint-Germain incarne un esprit d’innovation et une passion incessante pour l’excellence. Notre partenariat avec le Club dépasse le sport et la technologie ; il reflète un état d’esprit de champion et une vision d’un mode de vie plus intelligent. Ensemble, nous donnerons vie à l’idée “Play with the Number Ones” dans les foyers du monde entier ». Haishan Liang, Vice-Président du Conseil d’Administration et Président du Groupe Haier

« Nous sommes très heureux d’accueillir Haier au sein de la famille Paris Saint-Germain. En tant que marque mondiale leader de l’électroménager, Haier fait partie du quotidien des gens. Ce partenariat est une opportunité unique de rapprocher encore davantage le Club de nos fans à travers le monde, tant au stade qu’à la maison ». Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain

