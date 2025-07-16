PSG : Le club annonce un nouveau Directeur Technique du Centre de Formation & Préformation

Malgré sa saison victorieuse et historique, le PSG poursuit une reconstruction entamée avec le duo Luis Campos – Luis Enrique en 2023. Une reconstruction qui concerne tous les étages du club, dont le centre de formation et préformation aujourd’hui.

C’est à tous les étages que le Paris Saint-Germain se reconstruit en interne afin d’assurer un fonctionnement et des résultats dignes des plus grands clubs de sport au monde. Ainsi, le club de la capitale annonce aujourd’hui sur son site officiel l’arrivée d’un nouveau Directeur Technique du Centre de Formation & Préformation : Mathieu Le Scornet. « Formateur reconnu pour la qualité de son accompagnement, Mathieu Le Scornet a passé 13 années au Stade Rennais, où il a joué un rôle central au sein de la préformation et la formation du Club. D’abord éducateur des plus jeunes catégories, il est devenu responsable de la section U15, avec qui il a remporté plusieurs titres régionaux. Grâce à la mise en place d’un suivi individualisé, il a permis à plusieurs générations de jeunes joueurs de franchir les étapes clés vers le plus haut niveau, en travaillant notamment avec Ousmane Dembélé et Desiré Doué« , détaille le PSG sur son site officiel.

Concernant le travaille qu’aura à accomplir Mathieu Le Scornet au PSG, le champion de France et d’Europe précise : « Sous la responsabilité directe du Directeur Sportif du Centre de Formation & Préformation, Yohan Cabaye, il sera en charge du management de l’ensemble du staff technique du Centre de Formation & Préformation et de veiller à la bonne coordination avec les différents départements sportifs présents autour des joueurs« .