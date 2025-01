PSG : Le club bat une nouvelle fois son record de chiffre d’affaires

Le Paris Saint-Germain continue d’avoir de bons résultats économiques. Croissance, chiffres d’affaires et réduction du déficit, la publication aujourd’hui du rapport The European Champions de Football Benchmark vient faire un bilan de ces bons résultats.

Alors que le sportif est dans toutes les têtes en ce mercredi 22 janvier avec la rencontre PSG / Manchester City, le club de la capitale se targue de son bilan économique, dressé par le rapport The European Champions de Football Benchmark. Celui-ci fait état d’une croissance record et continue pour le Paris Saint-Germain. Un chiffre d’affaires une battu pour la troisième saison consécutive en 2023/2024, qui s’inscrit dans une dynamique amorcée lors de la saison 2016/2017 (hors période Covid). Par ailleurs, le PSG poursuit son bout de chemin vers le rééquilibrage financier : « Le Club se rapproche de son objectif de retour à l’équilibre du résultat net avec une réduction significative des pertes, passant de 110M€ en 2022/2023 à 60M€ en 2023/2024« . Enfin, les jours de match sont aujourd’hui on ne peut plus optimisés. Malgré une capacité d’accueil inférieure à celle de ses concurrents européens, le PSG parvient à se placer deuxième sur le Vieux Continent dans ce domaine en atteignant un niveau record dans ses recette de matchday avec 170M€ en 2023/2024.

Sur le rectangle vert, l’économique a également un impact. En effet, le Paris Saint-Germain se félicite de voir la valeur marchande Warren Zaïre-Emery, pur produit de son centre de formation, atteindre la barre des 87M€, faisant du titi parisien un des jeunes les plus cotés sur le marché. Ces cinq dernières saisons (2019/2020 à 2023/2024), le club de la capitale « a généré 124M€ de revenus grâce aux cessions de joueurs issus de son centre de formation au cours des cinq dernières saisons« .