PSG : Le club dans l’attente de la décision de Kylian Mbappé

A peine le mercato hivernal terminé, la fenêtre estivale 2024 du PSG est dans toutes les têtes avec un dossier en particulier. En effet, l’avenir de Kylian Mbappé devrait être la locomotive de l’été prochain du club de la capitale.

Les dernières informations de la presse évoquent depuis quelques jours une tendance qui pousserait Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Plus encore, certains affirment que le numéro 7 du PSG aurait d’ores et déjà fait son choix, sans que les dirigeants du club de la capitale ne soient au courant. En Espagne, la confiance aurait gagné le board de l’actuel premier en Liga, et son vestiaire également. Cependant, l’information qui refait surface ce mercredi 7 février concerne l’annonce de la décision de l’attaquant français. En effet, selon le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, « la position du PSG est claire, pas de commentaire tant que le joueur n’a pas annoncé sa décision au club« . En ce sens, le Paris Saint-Germain souhaite se concentrer sur le sportif en attendant.