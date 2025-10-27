PSG : Le Club en pince pour Said El Mala, talent de Bundesliga

Le PSG s’intéresse bien à la pépite allemande Said El Mala ! Concurrence féroce et prix en hausse, Paris va devoir accélérer !

C’est une rumeur qui a pris tout le monde de court ces derniers jours. D’après le sérieux quotidien Bild, le Paris Saint-Germain s’intéresserait de très près à Said El Mala, jeune ailier gauche du FC Cologne. Âgé de seulement 19 ans, le talent allemand brille en Bundesliga avec 3 buts et 1 passe décisive en 7 matchs, et porte déjà le maillot de la Mannschaft espoirs.

Paris aurait même déjà pris des renseignements sur le joueur. Toutefois, l’affaire est loin d’être gagnée. Le profil d’El Mala fait déjà saliver de grands cadors européens comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ce qui promet une concurrence musclée. Et pour ne rien arranger, Cologne ne devrait pas lâcher sa pépite dès cet hiver.

Une rumeur sortie de nulle part ? Pas vraiment : le très fiable Christian Falk a confirmé l’information.

City, l’Inter… et le Bayern : la bataille commence

Christian Falk a en effet dévoilé que Manchester City avait récemment contacté Cologne pour prendre la température. Le PSG et l’Inter Milan restent également très attentifs au dossier, tandis que le Bayern Munich en a fait l’une de ses priorités. Selon une autre source allemande, Florian Plettenberg, plusieurs clubs envisageraient même de signer El Mala dès cet été… tout en le laissant à Cologne en prêt jusqu’en fin de saison, afin de poursuivre son développement.

Mais attention : si sa valeur est estimée autour de 18 M€, Cologne se montre intraitable. Les offres tournant autour de 30 à 40 M€ ? Jugées insuffisantes par le club, bien décidé à faire monter les enchères.