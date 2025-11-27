Af1ad1b9 e6d2 4001 acc2 43756c94f516 1600X900

PSG : Le club lance son Black Friday ce week-end

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane27 novembre 2025

Au lendemain du lancement de sa collection fourth, le PSG lance son Black Friday ce week-end. L’opportunité pour les supporters parisiens de faire leurs meilleures emplettes sur le site officiel du club de la capitale.

A l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (5-3) face à Tottenham ce mercredi au Parc des Princes. Pour cette soirée européenne, le club de la capitale a arboré sa nouvelle tenue fourth. Un maillot noir, de la marque Jordan, accompagné de sa collection : tenue d’entraînement, de pré-match et vestes. Pour acquérir ces nouvelles tenues ? Jusqu’au 28 novembre compris, le PSG lance son Black Friday sur son site officiel. La meilleure opportunité de s’offrir ou d’offrir la nouvelle collection Jordan fourth, mais pas que. Ainsi, le Paris Saint-Germain a mis un code de réduction en place afin d’avoir -40% et -15% avec le code PSGBF.

