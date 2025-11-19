PSG : Le club largement représenté au Globe Soccer Awards

Le PSG continue de faire parler ses succès collectifs de l’année 2025. Après le Ballon d’Or et les différentes récompenses glanées, le club de la capitale est on ne peut mieux représenté pour la cérémonie des Globe Soccer Awards.

Depuis le début de l’année 2025, le PSG connaît des succès collectifs en réalisant une saison 2024 / 2025 historique. Avec tous les trophées glanés, le club de la capitale se voit logiquement représenté dans les différentes cérémonies de trophées individuels. Après le Ballon d’Or, remporté par Ousmane Dembélé, le Golden Boy, remporté par Désiré Doué, c’est désormais au Globe Soccer Awards de voir le Paris Saint-Germain on ne peut mieux représenté dans différentes catégories pour la cérémonie qui se tiendra le 28 décembre prochain à Dubaï. En effet, dans la catégorie du meilleur joueur, c’est pas moins de 7 joueurs qui qui sont en lice, sans compter Gianluigi Donnarumma, qui a réalisé la saison historique avec le PSG : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué.

Les Globe Soccer Awards récompense également le meilleur coach, trophée pour lequel Luis Enrique concoure. Le technicien espagnol pourrait donc être récompensé aux côtés de Luis Campos, lui aussi en course pour un trophée individuel : celui de meilleur directeur sportif. Plus globalement, le Paris Saint-Germain a l’occasion une nouvelle fois de se voir élire meilleur club de l’année, après le titre glané lors de la cérémonie du Ballon d’Or le 22 septembre dernier. Les votes sont d’ores et déjà ouverts pour les Globe Soccer Awards : ici.