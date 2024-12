PSG : Le club officialise American Express comme partenaire

Le PSG poursuit son expansion et officialise aujourd’hui l’extension de son partenariat avec American Express. La banque devient ainsi partenaire officiel des équipes premières masculines et féminines du Paris Saint-Germain.

Sur son site officiel, le PSG détaille l’extension de son partenariat avec American Express : « Dans le cadre de cet accord pluriannuel, les titulaires de la Carte Gold American Express® ont désormais accès à des avantages exclusifs comme des préventes pour les matchs des équipes masculines et féminines, et des réductions dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain situées à Paris […] En tant que Partenaire Officiel, American Express France continue également d’opérer la Conciergerie du Parc des Princes, située au cœur des espaces Hospitalités du stade« .

Le Paris Saint-Germain et American Express France annoncent aujourd’hui l’extension de leur partenariat historique : American Express France devient le Partenaire Officiel des équipes masculines et féminines de football. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 12, 2024 X : @PSG_inside

Le directeur des partenariat du Paris Saint-Germain, Nicola Ibbetsona livré ses impressions : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec American Express, notamment en l’étendant aux équipes féminines du Paris Saint-Germain. Ce partenariat améliore non seulement l’expérience de nos fans, mais aussi notre engagement envers nos partenaires commerciaux en leur offrant des avantages exclusifs et des moments mémorables. Il reflète notre ambition de proposer des expériences uniques tout en renforçant notre position en tant que Club de la nouvelle génération« . Sur le site officiel du club de la capitale, la directrice générale d’American Express, Caroline Gaye a elle déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec le Paris Saint-Germain. En devenant Partenaire Officiel des équipes masculines et féminines de football, nous offrons des avantages uniques à un plus grand nombre de titulaires de Cartes. Ce partenariat illustre une nouvelle fois la manière dont American Express apporte une valeur unique et des accès exclusifs qui trouvent un écho auprès des nouvelles générations de clients, notamment les Millenials et GenZ« .