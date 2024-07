Alors que le mercato du PSG s’accélère ces dernières heures, le club de la capitale ne pense pas qu’à renforcer son effectif. En effet, le staff de Luis Enrique se voit également enregistrer un renfort avec l’arrivée de Guillem Hernandez Folguera.

Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, le coach Luis Enrique voit son équipe s’agrandir avec l’arrivée de Guillem Hernandez Folguera. Ce dernier intègre le staff de l’ancien sélectionneur de La Roja en tant que second adjoint. L’Espagnol de 30 ans a été analyste vidéo, entraîneur adjoint puis entraîneur principal au sein des catégories jeunes du FC Barcelone de 2019 à 2022. Par la suite, Guillem Hernandez Folguera s’est envolé pour l’Italie afin de poursuivre son parcours d’entraîneur sur le banc des U18 puis des U19 du Venezia Football Club. Un an après ce dernier challenge (34 matchs – 1,76 points par match en moyenne), son apprentissage se poursuivra donc sous les cieux parisiens aux côtés de Luis Enrique. La nouvelle a été annoncée par le Paris Saint-Germain sur son site officiel.