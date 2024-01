PSG : Le club répond aux déclarations de Luis Fernandez 

S’il sera décoré de sa Légion d’honneur le 22 février prochain, Luis Fernandez est l’objet ce mardi d’une réponse du PSG. En effet, dans les colonnes du Parisien, la légende du club de la capitale a pointé du doigt le manque de reconnaissance des anciens de la part du club de la capitale.

Dans le cadre de sa remise de sa Légion d’honneur, Luis Fernandez et le PSG travaillaient pour l’organisation de la cérémonie, qui devait se faire au Parc des Princes. Véritable légende du club de la capitale, l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France ne devrait cependant pas voir cette remise s’organiser dans l’antre Rouge & Bleu. Une nouvelle qu’a largement regretté Luis Fernandez dans les colonnes du Parisien, notamment en regrettant le manque de reconnaissance des anciens de la part du club de la capitale. Une sortie médiatique qui semble en avoir irrité plus d’un au PSG en interne. Pour le même média, le Paris Saint-Germain a répondu à son ancien joueur et ancien coach : « Le club avait une vraie volonté de l’accueillir comme en attestent les nombreux échanges et réunions depuis des mois. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait effectivement demandé de bien s’occuper de lui« , rappelle-t-on au siège du PSG, dans des propos recueillis par nos confrères du Parisien. Pour l’organisation de cette cérémonie, plusieurs dates ont été proposées à Luis Fernandez, toutes refusées.

Dans les pourparlers entre Luis Fernandez et le PSG, le principal point de désaccord demeurait sur l’installation d’une estrade voulue par l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France, sur la pelouse du Parc des Princes, pour y recevoir sa médaille. Une demande refusée par le club de la capitale, qui « sanctuarise la pelouse avant chaque match« , comme le rappelle Le Parisien. Dans sa sortie médiatique, Luis Fernandez déplorait : « On m’a proposé un salon pour 20 ou 30 personnes, sans accès à la tribune. Mes invités n’auraient donc pas pu assister au match« . Une phrase à laquelle le Paris Saint-Germain rétorque, toujours dans les colonnes du Parisien : « Rectification importante du PSG qui indique lui avoir proposé d’accueillir 20 personnes dans le carré (NDLR : la tribune présidentielle) et 40 personnes au Skybar. Le bar panoramique, situé juste sous le toit du Parc des Princes, est l’un des endroits les plus sélects et confortables pour regarder un match« .

Une cérémonie délocalisée et un trophée au Parc des Princes

Toujours auprès de nos confrères du Parisien, le PSG fait part de son regret : « Luis Fernandez est très important pour le club et on a tout fait pour l’accueillir avec les honneurs dus à son rang« . Si la remise de sa Légion d’honneur se fera à l’Hôtel de Ville de Paris, Luis Fernandez se verra remettre un trophée des Légendes avant la fin de saison à l’occasion d’un avant-match au Parc des Princes. Pour répondre concrètement au « manque de reconnaissance » des anciens du PSG, le club de la capitale « précise que depuis le début de la saison, 68 grandes figures du club ont été invitées au Parc« .