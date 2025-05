PSG : Le club salue la mémoire de Jean Tibéri

L’ancien Maire de la ville de Paris, Jean Tibéri, est décédé ce mardi 27 mai à l’âge de 90 ans. L’ex député RPR a été salué par le Paris Saint-Germain.

La ville de Paris est en deuil ce mardi 27 mai 2025 après avoir appris la mort de son ancien Maire de 1995 à 2001, Jean Tibéri. Sur son compte X officiel, le Paris Saint-Germain « salue la mémoire de Jean Tibéri. Ancien maire de Paris, il était un supporter fidèle et assidu au Parc des Princes. Le Club adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches« . L’actuelle Maire de Paris, Anne Hidalgo, a elle aussi rendu hommage à un de ses prédécesseurs : « Paris, sa ville, lui rendra hommage. En sa mémoire, les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne et des registres seront ouverts à l’Hôtel de Ville, au 29 rue de Rivoli, pour permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de témoigner de leur affection« .

