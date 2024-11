Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football du CIES (Centre International d’Étude du Sport) a publié les valeurs marchandes des 100 joueurs de moins de 21 ans les plus chères au monde. Un classement dans lequel le PSG est très bien représenté avec quatre joueurs.

Dans un monde du football où les valeurs marchandes des joueurs son de plus en plus mise en avant, l’Observatoire du football du CIES, par le biais de sa lettre hebdomadaire, s’est concentré sur les joueurs de moins de 21 ans. Ainsi, dans le monde et cette catégorie d’âge, le PSG est bien représenté avec les présence de quatre de ses joueurs dans le top 100. Le premier d’entre eux ? Warren Zaïre-Emery. A 18 ans, l’international français est estimé à 109 millions d’euro, devant l’international portugais Joao Neves et ses 99,8M€. Lucas Beraldo (70,3M€) et Désiré Doué (42,2M€) sont les deux Parisiens qui complètent le quatuor Rouge & Bleu. Le top 100 est dominé par Lamine Yamal, qui bénéficie d’une valeur marchande estimée à 180,9 millions d’euros, ainsi qu’Alejandro Garnacho, l’Argentin de Manchester United qui est lui évalué à 114,8M€. Dans son courrier hebdomadaire, le CIES précise : « Dix-sept ligues sont représentées dans le top 100, avec un maximum de 26 joueurs pour la Premier League, suivie par la Ligue 1 (17 footballeurs) et la Liga (12)« .