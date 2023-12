PSG : Le conseil de classe mi-saison des recrues estivales

Sous l’impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a entamé une véritable révolution à l’occasion du mercato estival 2023. Une fenêtre de transferts au cours de laquelle le club de la capitale a enregistré pas moins de douze nouvelles signatures.

L’été 2023 fut pour le Paris Saint-Germain le plus prolifique de son histoire en terme de recrutement. Avec pas moins de 12 nouvelles recrues (dont Xavi Simons, prêté au RB Leipzig), le club de la capitale a pu compter sur de nombreux renforts au cours de cette première partie de saison, dans différents secteurs de jeu. Cette trêve hivernale est l’occasion parfaite pour se pencher sur les performances des uns et des autres et effectuer le premier conseil de classe de la saison 2023 / 2024.

Lucas Hernandez

Arrivé en provenance du Bayern Munich contre 45 millions d’euros, l’international français a disputé 22 rencontres en Rouge & Bleu. S’il a souvent été pointé du doigt pour son manque de fiabilité sur le plan physique, Lucas Hernandez semble répondre présent avec le PSG, notamment en palliant l’absence pour blessure de Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense.

22 matchs joués

1 but

1 passe décisive

1,5 tacles par match en moyenne

0,8 interceptions par match en moyenne

Quelle note sur 10 ?

Kang-In Lee

Un cap de passé dans sa carrière. Le sud-Coréen a lui rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Majorque contre 22 millions d’euros. Avec un début de saison tronqué par les blessures et les Jeux Asiatiques avec sa sélection nationale, Kang-In Lee a su grappiller du temps de jeu depuis son retour.

15 matchs joués

2 buts

2 passes décisives

78,5% de passes réussies dans le camp adverse

42,5% de dribbles réussis

Quelle note sur 10 ?

Randal Kolo Muani

Le troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG derrière Neymar et Kylian Mbappé. Arrivé contre 95M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, l’attaquant français divise chez les supporters et observateurs du club de la capitale. Randal Kolo Muani ne s’est toujours pas imposé comme un titulaire indiscutable, malgré le bel avenir qui lui était promis en Rouge & Bleu lors de son arrivée. Le poids du transfert sur les épaules ?

18 matchs joués

5 buts

2 passes décisives

5 occasions créées

9 pertes de balle par match en moyenne

Quelle note sur 10 ?

Marco Asensio :

👕 8 matchs joués

⚽️ 2 buts

👟 0 passe décisive



🎯 92,5% de passes réussies par match en moyenne

🦵 1 tir par match en moyenne



Quelle note vous lui donnez /10 ?

Gonçalo Ramos

Concurrent direct de Randal Kolo Muani au poste d’avant centre, le Portugais est lui arrivé au PSG avec un poids sur les épaules, celui des 80 millions d’euros que le club de la capitale a déboursés pour s’attacher ses services. Véritable espoir portugais formé à Benfica, Gonçalo Ramos peine pour le moment à s’épanouir et tenir les belles promesses sous les cieux parisiens.

18 matchs joués

3 buts

0 passe décisive

4,75 pertes de balle par match

50% de ses duels aériens remportés

Quelle note sur 10 ?

Bradley Barcola

Jeune espoirs français, Bradley Barcola semble tout avoir pour tenir les promesses autour de lui. Cependant, sa jeunesse lui a été reproché au cours de cette première partie de saison, à l’image de son entrée en jeu lors du match retour face à Newcastle au Parc des Princes le 28 novembre dernier.

20 matchs joués

1 but

2 passes décisives

1 passe clé par match en moyenne

3 occasions créées

Quelle note sur 10 ?

Milan Skriniar

Le Slovaque avait tout d’une histoire sans fin. En effet, l’ancien de l’Inter Milan était attendu depuis au moins un an avant d’arriver au PSG au cours de l’été 2023 libre de tout contrat. Cependant, Milan Skriniar ne semble pas avoir tout du saveur annoncé pour renforcer la défense du Paris Saint-Germain. Un temps d’adaptation ?

22 matchs joués

1 but

0 passe décisive

42% de duels remportés

96% de passes réussie dans son camp

Quelle note sur 10 ?

Ousmane Dembélé

Arrivé en provenance du FC Barcelone contre 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé est une des rares recrues s’état engagé avec un véritable statut, s’imposant naturellement comme un titulaire. Cependant, l’international français divise lui aussi : un déséquilibre apporté important ou un manque d’efficacité qui fait mal ?

20 matchs joués

1 but

5 passes décisives

4,65 expected goals

3 tirs par match en moyenne

Quelle note sur 10 ?