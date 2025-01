PSG : Le CUP attendu en tribune Boulogne face à Manchester City

A l’occasion de la septième journée de C1, le PSG reçoit Manchester City. Si le spectacle devrait être sur la pelouse, les travées du Parc des Princes devraient également être à la hauteur du rendez-vous.

Grand match, grande occasion, grande soirée. Le Parc des Princes devrait se vêtir de ses plus beaux habits européens ce mercredi 22 janvier pour le match le plus important de sa saison jusqu’ici. C’est ainsi que le Paris Saint-Germain a pris la décision d’acter le placement libre en tribune Boulogne. Par ailleurs, selon les information Ici Paris Île-de-France, c’est plus de 300 membres du Collectif Ultras Paris qui migreront d’Auteuil à la tribune d’en face. L’animation à Boulogne est programmée, et Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, « le tifo a été finalisé ce matin. En tribune Boulogne les blocks 327 et 328 seront regroupés. Des membres du CUP y seront présents. Interdiction d’avoir du matériel ‘Virage Auteuil’. Le matériel ‘CUP’ est lui autorisé« .

Notre confrères pour RMC Sport a également partagé des informations sur les présences à noter en tribune latérale concernant les VIP. Ainsi : Travis Scott, French Montana, Mohamed Ramadan, Future, Rich the Kid, DJ Snake, J Cole, Real, Omah Lay, Victor Wembanyama, Joeboy, Thomas Pesquet, Teddy Riner, Martin Fourcade, Félix Lebrun, Alexis Lebrun, Nicolas Anelka, Amara Simba, Luis Fernandez, Alain Cayzac, Fabrice Abriel, Christian Pernet (Président Espaly), Fabrice Abriel, Pierre Blayau, Laurent Perpère, Robin Leproux, Francis Graille et Charles Villeneuve assisteront à PSG / Manchester City au Parc des Princes.