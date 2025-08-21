PSG : Le CUP en tribune Boulogne face au SCO d’Angers

A l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG reçoit le SCO d’Angers ce vendredi (21h sur Ligue 1 +). Une rencontre qui ne manquera pas de faire raisonner le Parc des Princes.

La saison 2025 / 2026 se lance ce vendredi (21h sur Ligue 1 +) pour le Parc des Princes, avec la deuxième journée de Ligue 1 et la réception du SCO d’Angers. Pour l’occasion, l’antre du Paris Saint-Germain sera à guichets fermés pour la 166e fois depuis le début de la saison 2017 / 2018. L’occasion pour le public parisien d’admirer tous les trophées remportés par le groupe de Luis Enrique en 2025, de dire au revoir à Gianluigi Donnarumma, mais également d’animer les travées du Parc des Princes de manière inédite. En effet, selon les informations d’RMC Sport, une nouveauté animera la soirée parisienne en tribunes. Comme annoncé le mois dernier par le principal groupe de supporters parisiens, le Collectif Ultras Paris prendra désormais ses marques en tribune Boulogne, en plus de la tribune Auteuil. Pour la réception du SCO d’Angers, c’est 500 membres du CUP qui prendront place dans une tribune qui n’est plus animées depuis des années. La saison passée, lors de grands rendez-vous, les dirigeants du PSG avaient autorisé le CUP à occuper Boulogne, et cela devrait désormais se généraliser, et donner plus de voix au Parc des Princes.