PSG : Le CUP fait le bilan, calmement, de l’année 2025 historique

En 2025, le PSG a connu une année historique. L’occasion pour le Collectif Ultras Paris de dressé un bilan on ne peut plus positif.

C’est ce lundi 15 décembre, à l’aube de 2026, que le Collectif Ultras Paris a dressé un bilan de l’année 2025 du Paris Saint-Germain. L’association de supporters parisiens a divisé son communiqué en plusieurs thèmes : l’ambiance, l’équipe première, le centre de formation, la direction, l’équipe féminine, la section handball, et le Parc des Princes. Pour la grande majorité des thèmes, le CUP reste positif et le précise à la fin de son communiqué : « Pour nous il était important de faire ce bilan après cette année tout simplement historique. Lorsque les choses vont mal, il est essentiel de les pointer du doigt, et quand tout se passe bien il faut le souligner« . Le Collectif Ultras Paris remercie ensuite les joueurs, les dirigeants, et concernant le sujet d’actualité que peut-être le dossier du Parc des Princes, le communiqué précise : « Le PSG, c’est au Parc, et cela reste notre seul leitmotiv. Ce joyau, témoin de nos plus grandes victoires et de nos plus beaux moments, encore récemment, ne peut disparaître de notre paysage. C’est l’essence même de notre ADN« .

Le communiqué en intégralité

Communiqué du lundi 15 décembre 2025.



On fait le bilan calmement…@PSG_inside pic.twitter.com/uCmaivkWBL — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) December 15, 2025 X : @Co_Ultras_Paris