PSG – Le CUP veut rester au Parc des Princes

Si le PSG est désireux de quitter le Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris a exprimé son désir de rester dans l’enceinte parisienne.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG est décidé à quitter le Parc des Princes. Une décision forcée par l’intransigeance de la Mairie de Paris à vendre l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Ainsi, la direction parisienne est à la recherche d’un terrain pour construire un nouveau stade. Une décision qui ne plaît pas au Collectif Ultras Paris.

« Le PSG c’est le Parc des Princes, le Parc des Princes c’est le PSG »

Dans un communiqué, le CUP a rappelé son désir de voir le PSG poursuivre au Parc des Princes : « En tant que supporters, nous voulons rester. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l’ADN et l’histoire du club, une véritable déchirure. C’est aussi, et surtout, une affaire de passion et de transmission. D’identité aussi. Le Paris SG a la sienne, à jamais indissociable du Parc. Comment imaginer le principal club parisien évoluant hors de la capitale. même à quelques kilomètres. »

Et le principal groupe d’ultras parisiens propose une solution pour résoudre ce problème : « Un bail emphytéotique de très longue durée pour un loyer modéré, le financement par la mairie de tout ou une partie des travaux, la possibilité pour le Paris SG d’utiliser commercialement des espaces voisins. Nous demandons donc au président du PSG, M. Nasser Al-Khelaïfi, de considérer notre position. Nous appelons la Maire de Paris, Mme Hidalgo, et les différentes composantes du Conseil Municipal à enfin transmettre officiellement à la direction du club une proposition acceptable de bail emphytéotique qui permette un agrandissement du stade qui accompagnerait l’essor du club. »

Le CUP compte se « mobiliser pacifiquement mais fermement » et appelle « à tous les amoureux du Paris Saint-Germain à se joindre » à eux lors des prochaines actions au Parc des Princes, avant de conclure : « Le Paris SG c’est le Parc des Princes, le Parc des Princes c’est le Paris SG. »